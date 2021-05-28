Телеведущий Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" посоперничал с другим путешественником, Антоном Птушкиным

Дмитрий Комаров с детства мечтал стать журналистом, сообщает Politeka.net. Начинал он свой творческий путь с написания материалов для школьной газеты, а уже в 17 - парень стал работать в "Теленедели".

Далее последовали работы в других журналах и газетах. Также Комаров активно путешествовал и к моменту запуску собственной передачи "Мир наизнанку" он объездил больше 20 стран, сделав невероятные снимки.

Сейчас передача путешественника пользуется большой популярностью, ведь телеведущий показывает те места, которые незнакомы туристам.

Антон Птушкин же начинал карьеру, как диджей и организатор мероприятий. В 2015 году он решил поучаствовать в открытом конкурсе на место телеведущего в программе «Орел и решка». На тот момент, как опытный и популярный диджей, он объехал около 20 стран. Кастинг Птушкин прошел удачно, но его взяли сценаристом в другой проект.

Однако спустя два года Птушкин-таки стал вести передачу "Орел и решка" вместе с телеведущей Настей Ивлеевой.

Ведущему нравилось путешествовать без золотой карты, ведь так удавалось по-настоящему познакомиться со страной пребывания.

В 2018 году Птушкин ушел из шоу и сейчас снимает собственный проект на канале Ютуб.

В сети решили устроить батл между Комаровым и Птушкиным. В результате голосования победил второй, ведь за него проголосовало 1086 пользователей сети, а свой комментарий оставили - 268.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поразил кадрами и признанием после опасной экспедиции: "На свой страх и риск".

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" показал жуткие кадры из путешествия: "Сложно поверить, что в наши дни...".