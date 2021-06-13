Украинский ведущий из тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров неожиданно обратился к зрителям

Как передает Politeka.net, публикацию Комаров разметил у себя в Инстаграм в воскресенье, 13 июня. Так, популярный путешественник поинтересовался, понравился ли его поклонникам выпуск из Карпат. Комаров рассказал, где жил в Карпатах и о вкуснейшей грибной юшке в его жизни.

"Как вам выпуск из Карпат? Немного закадровых моментов)) «Здравствуйте, я Дима Комаров, мне вас посоветовали, как гида в Верховине. Можете помочь на съемках - машину найти, контакты людей?», - так состоялся мой первый телефонный разговор с героем сегодняшней программы. Тогда я еще не знал, что он известный грибник, а просто искал местного гида. Нетипично для гида Юра отказался разговаривать о гонораре и сказал, что все сделает. Без конкретики. «Приезжате, разберемся», - ответ на все вопросы)) Учитывая опыт других стран, меня это оч насторожило. Ну, думаю, даже если ничего не организует – разберусь на месте сам. Я ошибался. Юра с друзьями всё организовал и встретил нас целым ассортиментом блюд на основе грибов: юшкой, баношем и даже грибным «сашИми» - сырыми грибами с солью. Так я узнал, что грибы – дело его жизни, у него есть музей. Так в нашей программе неожиданно появился сюжет про грибную юшку, вкуснее которой я в жизни не ел", - написал ведущий.

Комаров признался, что практически в каждой экспедиции он находит если не друзей, то приятелей, с которыми потом поддерживает отношения.

"Вы часто спрашиваете, поддерживаю ли я отношения с героями программ. Да, практически в каждой экспедиции я нахожу если не друзей, то приятелей, с которыми потом поддерживаю отношения. После съемок Карпат я успел пару раз приехать к Юре в Верховину на выходные, мы ходили за грибами. Отлично перезагружает мозг, идеальный способ провести время! Эти белые грибы я до сих пор иногда готовлю дома со сметаной, именно их я брал в Пакистан и готовил вместе с племенем калАши. Когда я в этом году приезжал в Карпаты с коллегами-журналистами презентовать сезон про Украину, то жил уже не в отеле, а в маленьком Юрином «инста-доме», как мы прозвали его с коллегами за панорамные окна, выходящие на Черногорский хребет. Это ответ на вопрос, поддерживаю ли я отношения с героями программ:) Именно случайные знакомства в моей жизни обычно - самые интересные и важные. Те, в которых изначально сомневаешься. Часто случайная встреча полностью меняет ход съемок, экспедиции, и даже событий в жизни. «Этого не должно было быть», - понимаешь ты потом, и радуешься, что все случилось именно так)) Жизнь умнее нас, и всё не случайно. Верите в такой принцип?" , - отметил Дмитрий Комаров.

Путешественник добавил, что брынза в Пакистане тоже была из сегодняшнего выпуска про гуцульскую сыроварню.

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