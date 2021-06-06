Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комаров из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко напомнила о своем профессиональном празднике

Популярная телеведущая не только талантливая журналистка, но и обладательница титула "Мисс Украина 2016", пишет Politeka.net. Красотка может похвастаться идеальной фигурой, а любой наряд на ней смотрится просто восхитительно.

В новом посте красотка напомнила о профессиональном празднике Дне журналиста. Запись красотка подкрепила снимком, на котором позировала в синем обтягивающем платье, подчеркнувшем ее стройную талию и красивые бедра.

В посте жена Комарова рассказала, что счастлива отмечать свой профессиональный праздник.

"За каждым репортажем, сюжетом, программой, статьей, рубрикой стоит труд огромного количества людей, которые возлагают много своего времени, настойчивости, решительности, ума.

Поэтому с праздником нашей жизни, коллеги! Пусть наша работа никогда не становится рутиной, будет всегда оцененной и нужной. Высоких рейтингов и творческих взлетов!", - написала Кучеренко.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"

Подопечная Потапа Андраде раскрыла свою зарплату и резко "отвергла" Олега Винника: "Он классный, но..."

Располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото

Полякова с белоснежной яхты похвасталась своими хоромами на берегу озера: "Особняк, бассейн, конюшня..."

ЧП с детьми произошло в летнем лагере под Одессой: началась срочная госпитализация
Показать еще

За 40 минут публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев.

"С праздником вас!!! Успехов во всех начинаниях 🔥🔥🔥", "Приятно смотреть на натуральную красоту, без ботокса", "С праздником! Спасибо вам за ваш труд! Делаете наш мир интереснее и ярче❤️", "Красавица и умничка", "Александра, с праздником! Но правильно День журналиста, а не журналистики", ", - написали пользователи сети.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

А еще Politeka писала, что Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал опасные развлечения в Карпатах.