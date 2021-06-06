Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комаров из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко напомнила о своем профессиональном празднике

Популярная телеведущая не только талантливая журналистка, но и обладательница титула "Мисс Украина 2016", пишет Politeka.net. Красотка может похвастаться идеальной фигурой, а любой наряд на ней смотрится просто восхитительно.

В новом посте красотка напомнила о профессиональном празднике Дне журналиста. Запись красотка подкрепила снимком, на котором позировала в синем обтягивающем платье, подчеркнувшем ее стройную талию и красивые бедра.

В посте жена Комарова рассказала, что счастлива отмечать свой профессиональный праздник.

"За каждым репортажем, сюжетом, программой, статьей, рубрикой стоит труд огромного количества людей, которые возлагают много своего времени, настойчивости, решительности, ума.

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Поэтому с праздником нашей жизни, коллеги! Пусть наша работа никогда не становится рутиной, будет всегда оцененной и нужной. Высоких рейтингов и творческих взлетов!", - написала Кучеренко.

За 40 минут публикация собрала более 1500 лайков и много комментариев.

"С праздником вас!!! Успехов во всех начинаниях 🔥🔥🔥", "Приятно смотреть на натуральную красоту, без ботокса", "С праздником! Спасибо вам за ваш труд! Делаете наш мир интереснее и ярче❤️", "Красавица и умничка", "Александра, с праздником! Но правильно День журналиста, а не журналистики", ", - написали пользователи сети.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

А еще Politeka писала, что Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал опасные развлечения в Карпатах.