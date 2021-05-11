"Сама как цветочек"

Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комаров из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко показала нежный весенний образ

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

С приходом весны многим девушкам хочется чаще наряжаться, отправляясь на прогулку. Судя по всему, Кучеренко – не исключение. На новом фото она показала свой стильный образ на фоне цветущих деревьев.

Так, для выхода на улицу ведущая выбрала модный костюм светло-голубого цвета и кофту телесного оттенка. Образ Кучеренко дополнили минималистичные украшения и совсем легкий макияж, который лишь подчеркнул ее естественную красоту. Волосы ведущая оставила распущенными.

«Весна иногда, как настоящая девушка, немного запаздывает. Но когда приходит - это настоящий праздник для всех», - написала Кучеренко в подписи к снимку.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Восхитительная красота», «Прелесть», «Какая красота. Саша как весна», «Нежность весны по имени Саша!», «Сама как цветочек», «Не женщина, а мечта», «Разве возможно быть настолько красивой», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кучеренко показала снимок с прогулки.

В этот раз девушка вышла на прогулку в парк, надев пальто, футболку и джинсы. Красотка улыбалась, распустив волосы.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

А еще Politeka писала, что Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.

Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал опасные развлечения в Карпатах.