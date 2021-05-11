Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комаров из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко показала нежный весенний образ
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
С приходом весны многим девушкам хочется чаще наряжаться, отправляясь на прогулку. Судя по всему, Кучеренко – не исключение. На новом фото она показала свой стильный образ на фоне цветущих деревьев.
Так, для выхода на улицу ведущая выбрала модный костюм светло-голубого цвета и кофту телесного оттенка. Образ Кучеренко дополнили минималистичные украшения и совсем легкий макияж, который лишь подчеркнул ее естественную красоту. Волосы ведущая оставила распущенными.
«Весна иногда, как настоящая девушка, немного запаздывает. Но когда приходит - это настоящий праздник для всех», - написала Кучеренко в подписи к снимку.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию: "Горжусь"
"Дети выпрыгивали с окон": число жертв в школе растет, силовики готовятся к штурму
Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места
Полякова в гневе разнесла коллег по сцене: "Никто не позвонил и не поздравил, а Киркоров..."
Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.
«Восхитительная красота», «Прелесть», «Какая красота. Саша как весна», «Нежность весны по имени Саша!», «Сама как цветочек», «Не женщина, а мечта», «Разве возможно быть настолько красивой», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кучеренко показала снимок с прогулки.
В этот раз девушка вышла на прогулку в парк, надев пальто, футболку и джинсы. Красотка улыбалась, распустив волосы.
Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.
А еще Politeka писала, что Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю.
Также Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал опасные развлечения в Карпатах.