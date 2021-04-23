Известный телеведущий-путешественник "Мир Наизнанку", Дмитрий Комаров, рассказал о стране, в которой сейчас снимает новые выпуски

Ведущий популярного тревел-шоу отправился в далекое путешествие, оставив молодую жену, модель Александру Кучеренко, дома, сообщает Politeka.net. Комаров рассказал, что сейчас находится в Пакистане.

В своем Инстаграм ведущий поделился несколькими кадрами. На фото Дмитрия поднял вверх один из известных жителей, а также путешественник сфотографировался со львенком.

В публикации телеведущий рассказал, что Пакистан не такая бедная страна, как принято думать. По словам телеведущего, в этой стране есть много богатых людей, которые тоже хвастаются своей обеспеченностью.

"В Пакистане много как скромных миллионеров, так и богатых людей, которые всеми силами стремятся демонстрировать свои богатства напоказ. Выделиться. И этот способ выделиться - не дорогая машина, а кое-что покруче", - заинтриговал Комаров.

Об одном из богачей Комаров рассказал в посте - о Хане Баба, которого одни считают мошенником, а другие - героем. Своей "суперспособностью" пакистанец считает огромную силу.

"Он утверждает, что весит больше 430 килограммов. И называет себя самым большим и сильным в Пакистане. Докопаться до правды, когда звезду охраняет рота вооруженных спецназовцев и полиции - дело непростое", - поделился Дмитрий.

Также в новом выпуске Комаров расскажет о втором герое - молодом миллионере Умаре, который заводит себе тигрят, и разъезжает в лимузине по городу. Когда животное подрастает, он селит тигра в домашнем зоопарке.

"Вот такой он - другой Пакистан.



А вы думали, что эта страна бывает такой - элитной, богатой, с атрибутами понтов и роскоши?", - поинтересовался телеведущий в конце.

История о Пакистане от Комарова зацепила певицу Наталью Могилевскую.

"Интересно", - прокомментировала артистка.

"Шоу-биз Пакистана - вот такой он) не хочешь льва домой?", - написал телеведущий.

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