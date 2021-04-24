Известный украинский ведущий, создатель шоу «Мир наизнанку» и путешественник Дмитрий Комаров показал опасные развлечения в Карпатах

После долгих разъездов по другим странам шоумен решил посвятить время изучению своей родины. В своем Инстаграм Комаров поделился кадрами из новой поездки в Карпаты, где он нашел множество интересных занятий. Об этом пишет Politeka.net.

В частности, ведущий решил пообщаться с местными пчеловодами и их крылатыми подопечными. Для начала Комаров познакомился с карпатскими пчелами поближе. На кадрах можно увидеть, как колоритный гуцул аккуратно сажает одну пчелку на голую руку ведущего.

«Ай! Вот сейчас было так, чуть-чуть больно…но они какие-то сейчас нежные. Больно, но терпимо», - признается Комаров.

В подписи к видео говорится, что ведущий решил испытать на себе пользу «пчеложаления».

Позже Комаров надел специальную маску и познакомился с пчелами уже в улье. Ведущий рассказал, что любит карпатский мед. На кадрах он «счищал» пчел с сот, загоняя их домой. При этом насекомые не упустили возможность покусать шоумена.

«Ай! Пытаются укусить, садятся на руку, но я не пускаю», - рассказал ведущий.

Он добавил, что карпатский мед сильно отличается по вкусу и обладает уникальными свойствами.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" зацепил Могилевскую неожиданными кадрами и деталями поездки: "Вот такой он...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» всерьез заговорила о внешности: «Красивым в жизни легче…».

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" показал, с кем проводит время, вдали от молодой жены: "Хороший у меня…".