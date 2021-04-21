Украинская телеведущая и жена звезды "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко заговорила о стереотипах

Как передает Politeka.net, Александра Кучеренко начинала свою карьеру как модель. В 2016 году она стала обладательницей титула «Мисс Украина». Несмотря на свою красоту Александра активно участвует в социальной жизни страны, занимается благотворительностью и строит карьеру ведущей.

В Инстаграм телеканала, на котором работает звезда, появилось видео, записанное в поддержку гендерного равенства. Кучеренко подняла вопрос внешности, рассказав о том, с чем сталкиваются красивые люди.

«Приходилось ли вам когда-то чувствовать себя просто "красивой картинкой", когда о вас уже сделали все выводы, даже не услышав вас? @aakucherenko о стереотипе: "Красивым в жизни легче", - подписали видео авторы аккаунта.

В ролике Кучеренко рассказала, что красивым женщинам приходится прикладывать множество усилий, чтобы за их красотой люди могли рассмотреть профессионализм, ум, силу духа и чувство юмора. По ее мнению, красивым труднее вызвать уважение к их личности.

«Красивым в жизни не легче. В жизни легче тем, кто честно работает и не дает оценочных суждений. В здоровом обществе нет места стереотипам», - подвела итог телеведущая.

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