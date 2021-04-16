Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, модель і телеведуча," Міс Україна 2016 " Олександра Кучеренко розповіла, що подоборола серйозне захворювання

Як пише Politeka.net, про це дівчина написала на своїй стрниці в Instagram.

"Корона раніше не приносила мені проблем, але тут... Зіграла зі мною злий жарт 1го квітня. У цей день я абсолютно несподівано отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У мене не було ніяких симптомів, і відчувала я себе прекрасно, але враховуючи динаміку захворюваності серед колег на роботі і людей, з якими напередодні контактувала на зйомках, вирішила просто «про всяк випадок» перевірити перед тим, як їхати до рідних», - поділилася вона.

Головний біль, температура і перші ознаки хвороби у Кучеренка з'явилися пізніше.

«Зраза ця дійсно рідкісна і противна. Бажаю нікому не хворіти на неї, а якщо вже підхопили - перенести легко і без наслідків. Друзі, бережіть себе і завжди думайте про тих, хто навколо вас: і рідні, і чужі. Не нехтуйте відомими заходами безпеки - вони дійсно важливі, і ти це чітко усвідомлюєш, коли хворий лежиш і аналізуєш свої кроки. А при перших симптомах - не полінуйтеся здати тест і вчасно самоізолюватися!» - звернулася Кучеренко.

Що стосується самої дівчини, то її 14 днів карантину вже закінчилися.

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