Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров продолжает удивлять зрителей своими приключениями в Пакистане

Как передает Politekа.net, 37-летний журналист опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором рассказал о менталитете пакистанцев и поделился с украинцами необычным ноу-хау (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, в настоящее время Комаров вместе с оператором находятся в пакистанском портовом городе Карачи. Дмитрий очень эмоционально отзывается об этом месте и его жителях.

"Город, в котором чувствуешь себя, как в кино. Каждый день – блокбастер. Два месяца почти все, что мы задумывали с вечера, менялось. Отчасти это связано с менталитетом пакистанцев, которые могут договориться, но опоздать на три часа, не прийти вовсе или отключить телефон и "потеряться", - поделился ведущий "Мир наизнанку".

При этом Дмитрий отметил, что страна ему все же нравится.

"А сумасшедший Карачи - это вообще город-сценарист, который пишет просто невообразимые истории и дарит ситуации, когда остается только успеть включить камеру и бежать, чтобы не отстать от событий, на которые мы не влияем", - признался Комаров.

Также он рассказал, что именно здесь тестирует свой новый телефон, позволяющий снимать в так называемом "кинорежиме", при котором съемка ведется сразу на две камеры.

"Дима Комаров спросил у Саши Дмитриева - что самое опасное в путешествиях. Ответ - самое опасное, это ТЫ 😄"; "Ноу-хау с двумя камерами - это невероятно, просто находка 🔥 скоро все так будут снимать 🙌", - отреагировали пользователи.

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