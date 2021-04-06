Телеведущий Дмитрий Комаров показал яркие фото и раскрыл первые подробности нового проекта

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в своей программе "Мир наизнанку" объездил едва ли не весь мир в поисках приключений. Он показал зрителям разные удивительные уголки планеты, но теперь настало время для чего-то более захватывающего. В своем микроблоге в Instagram Дмитрий рассказал, что он готовит новый проект, в котором покажет украинцам Украину.

"«Дима, когда ты покажешь Украину?». Друзья, вы просили – мы выполняем. Совсем скоро. Этой весной на 1+1 – новый спецпроект "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". Активный отдых, экстрим и самые необычные места – не в экзотических странах, а дома. Наш фирменный стиль, но это не #мирнаизнанку. У меня в этом проекте есть ещё одна важнейшая миссия – показать каждому из вас, как и где можно отдохнуть в Украине. Скоро лето. Уже очевидно, что карантинные ограничения никуда не денутся, и мир полностью не откроется. Самое время изучать Украину", - раскрыл первые подробности нового спецпроекта Дмитрий.

Также телеведущий показал несколько ярких кадров из своих путешествий, так что очевидно, новый сезон уже отснят и совсем скоро украинцы его увидеть. Восторгу пользователей нет предела, в комментариях к публикации Комарова зрители заявляют, что очень долго этого ждали и обязательно будут смотреть.

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