Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, модель и телеведущая, "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко рассказала, что подоборола серьезное заболевание

Как пишет Politeka.net, об этом девушка написала на своей стрнице в Instagram.

«Корона ранее не приносила мне проблем, но тут... Сыграла со мной злую шутку 1го апреля. В этот день я абсолютно неожиданно получила положительный результат теста на коронавирус. У меня не было никаких симптомов, и чувствовала я себя прекрасно, но учитывая динамику заболеваемости среди коллег на работе и людей, с которыми накануне контактировала на съемках, решила просто «на всякий случай» проверить перед тем, как ехать к родным», - поделилась она.

Головная боль, температура и первые признаки болезни у Кучеренко появились позже.

«Зраза эта действительно редкая и противная. Желаю никому не болеть на нее, а если уж подхватили - перенести легко и без последствий. Друзья, берегите себя и всегда думайте о тех, кто вокруг вас: и родные, и чужие. Не пренебрегайте известными мерами безопасности - они действительно важны, и ты это четко осознаешь, когда больной лежишь и анализируешь свои шаги. А при первых симптомах - не поленитесь сдать тест и вовремя самоизолироваться!» - обратилась Кучеренко.

Что касается самой девушки, то ее 14 дней карантина уже закончились.

Напомним, над отважным Комаровым из "Мир наизнанку" нависла страшная опасность: "С ядовитой змеей..."

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" поделился необычным ноу-хау из Пакистана: "Чувствуешь себя, как в кино..."

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" заинтриговал украинцев новым заявлением: "Скоро лето и..."