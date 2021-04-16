Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, модель и телеведущая, "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко рассказала, что подоборола серьезное заболевание
Как пишет Politeka.net, об этом девушка написала на своей стрнице в Instagram.
«Корона ранее не приносила мне проблем, но тут... Сыграла со мной злую шутку 1го апреля. В этот день я абсолютно неожиданно получила положительный результат теста на коронавирус. У меня не было никаких симптомов, и чувствовала я себя прекрасно, но учитывая динамику заболеваемости среди коллег на работе и людей, с которыми накануне контактировала на съемках, решила просто «на всякий случай» проверить перед тем, как ехать к родным», - поделилась она.
Головная боль, температура и первые признаки болезни у Кучеренко появились позже.
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«Зраза эта действительно редкая и противная. Желаю никому не болеть на нее, а если уж подхватили - перенести легко и без последствий. Друзья, берегите себя и всегда думайте о тех, кто вокруг вас: и родные, и чужие. Не пренебрегайте известными мерами безопасности - они действительно важны, и ты это четко осознаешь, когда больной лежишь и анализируешь свои шаги. А при первых симптомах - не поленитесь сдать тест и вовремя самоизолироваться!» - обратилась Кучеренко.
Что касается самой девушки, то ее 14 дней карантина уже закончились.
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