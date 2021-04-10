Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о новой опасности, которая его настигла

Дмитрий Комаров завоевал популярность благодаря своей передачи "Мир наизнанку", которая рассказывает о самых потаенных местах разных стран, передает Politeka.net. Недавно телеведущий побывал в Пакистане, и поделился с украинцами впечатлениями о поездке.

Так, в Инстаграм Комарова появился пост о том, какая опасность его настигла во время поездки на авто городе Карачи.

"Вы когда-нибудь ездили в автомобиле с ядовитой змеей, которая сбежала, потерялась в салоне, непонятно где находится, откуда появится, и в какое именно мгновение?))

Ощущения невероятные. Даже несмотря на мой немалый опыт общения со змеями – это был адреналинище. Такое невозможно предсказать, предусмотреть", - рассказал телеведущий.

Кроме того, в новом выпуске программы телеведущий решил рассказать о пляже Клифтон, о местных жителях, верблюдах и погонщиках.

На кадрах Дмитрий показал, как прокатился на авто и многое другое.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Дмитрий программа про Пакистан 🙌 это ТОП 👍🏼👍🏼", "Колоритные фото🔥", "Какой вы классный, Дмитрий!", "Дима, я с тобой столько времени, а ты всегда можешь удивить! Это талант, самый крутой и самый открытый журналист. Твои передачи смотрит даже моя дочь, а ей всего полгодика. Под твой голос, она спокойно играет, а я занимаюсь делами, ты не только журналист, но и наша няня 😂❤️🔥".

Напомним, ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению...".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" столкнулся с жесткими последствиями поездки в Пакистан: "Ночью после съемки...".

Также Politeka писала, Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально...".