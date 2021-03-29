Відома українська телеведуча, володарка титулу "Міс Україна" Олександра Кучеренко, яка є дружиною зірки "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, вразила стильним образом

Як передає Politeka.net, Кучеренко довгий час працює на телебаченні. Нещодавно у неї з'явилася своя авторська рубрика, в якій вона задає питання відомим людям. Для зйомок Кучеренко завжди підбирає красиві стильні луки. Дівчина, яка в 2016 році була визнана найкрасивішою в Україні, виглядає чудово в будь-якому вбранні.

На свіжому фото Олександра постала в червоному зухвалому піджаку, який нагадував кімоно. Зверху вона накинула темне пальто. Виглядала Кучеренко дуже елегантно і витончено.

"Обожнюю понеділки! Скільки на них завжди покладають надій)) якщо ви ще сумніваєтеся, починати щось-сьогодні саме той час! Може і весна почує) гарного робочого тижня кожному, хто читає", - підписала фото красуня.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Здрастуйте Олександра і вам гарного тижня і багато посмішок", "ви просто чарівна. Спасибі, і Вам!", "Ви так надихаєте, з'являйтеся в Instagram частіше, будь ласка», - пишуть користувачі Мережі.

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