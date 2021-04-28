В сети обсуждают самые яркие пары украинского шоу-бизнеса

Как передает Politeka.net, на странице Инстаграм телеканала «1+1» появилась подборка самых крепких звездных пар. Авторы аккаунта собрали топ звезд в честь дня поцелуев.

«Сегодня настоящий день любви. 28 апреля отмечают День «Поцелуй свою вторую половинку». Мы собрали для вас самые романтические фото наших звезд! Листай карусель и пиши в комментариях, какая пара тебе нравится больше всего», - устроили импровизированный рейтинг в сети.

В комментариях поклонники стали рассказывать, какую из пар они любят больше всего. Самые приятных комментарии касались пары Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, которые по положительным отзывам затмили пару Потапа и Насти Каменских.

«Я так счастлива, что Комаровы счастливы», «Все прекрасны», «Монатик и Бабкин! Мои самые любимые семьи!», «Приветствую всех, кроме Потапа и Насти. Счастья Вам», «Красота», «Комаровы такие искренние!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в подборку также попали Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Снежана и Сергей Бабкины, Дмитрий Монатик с женой Ириной, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а также Влад и Лилия Ямы.

Напомним, что Настя Каменских, "забыв" надеть белье, вызвала фурор: "Постирала, сохнет", смелое фото.

Как сообщала Politeka, Каменских в платье с оригинальным вырезом спутали с женой Джигана: «На себя не похожа…».

Кроме того Politeka писала, что Каменских в мини-шортиках и без грамма косметики показала себя настоящую: "Познавая мир...".