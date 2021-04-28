Популярная украинская певица Настя Каменских, которая уже почти месяц снимает реалити-шоу в Мексике, впечатлила поклонников новой фотосессией
Как передает Politeka.net, певица снялась для рекламы ювелирных украшений, примеряв роскошные вечерние платья. На свежем снимке звезда позировала в зеленом платье с одним рукавом. Необычный вырез подчеркнул стройную фигурку звезды, ее хрупкие плечи и длинную шею. Макияж и прическа сделали артистку не похожей на саму себя.
«Я верю, что счастье - это глагол. Любить, улыбаться, обнимать, заботиться. Пробовать новое. Решаться. Следовать за мечтой. Радовать других и радоваться самому. Надеть любимые украшения, праздничное платье и устроить себе праздник. Просто так. Без повода. И тогда каждый день может стать особенным», - подписала фото Каменских.
В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов. Многим Настя показалась похожей на жену Джигана, известного блогера Самойлову.
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«На себя не похожа», «Нужно уметь радовать, баловать себя и награждать себя за достижение целей», «Подумала, что это Самойлова», «Очень красивая», «Шикарная», «Вау, какая красивая», «Ты такая красотка», «Я подумала это Седокова», «Всё правильно: просто так и без повода) Настя-умница», «Похожи очень на Оксану Самойлову))», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каменских в спальне устроила Потапу идеальное свидание после долгой разлуки: "Сплошной кайф".
Как сообщала Politeka, Каменских в мини-шортиках и без грамма косметики показала себя настоящую: "Познавая мир...".
Кроме того Politeka писала, что Каменских в мини-платье с цепями оконфузилась на сцене "Вечернего квартала": "Как девочка на районе".