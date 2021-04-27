Кадри примирення Насті Каменських і Потапа після розлуки та сцени ревнощів потрапили на камеру

33-річна співачка показала в Instagram фрагменти чергової серії свого реаліті "Дівчата рулять", яке знімала в Мексиці, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Як відомо, після втрати батька Каменських вирішила влаштувати собі й матері "перезавантаження". Прихопивши з собою подруг, вони відпарвилися за кордон. Чоловік співачки, продюсер Потап при цьому залишився на батьківщині. Після майже місяця розлуки він несподівано з'явився на порозі будинку дівчат. Настя дуже зраділа приїзду чоловіка. Правда, теплу зустріч трохи зіпсувала сцена ревнощів, яку Потап закотив Насті, коли дізнався про приїзд їх спільного знайомого Алехандро.

Примирення не змусило себе довго чекати. Каменських влаштувала коханому ідеальне побачення в екзотичній країні.

"Ми з самого ранку втекли з Льошею від чужих очей і камер, щоб нарешті побути наодинці", - розповіла дівчина, додавши. - "У шостій серії реаліті "Дівчата рулять" ви побачите наш ідеальний день - це один суцільний кайф! 🥰 Море, Льоша, музика і багато-багато кохання! ❤️".

На опублікованих кадрах засвітився пікантний момент, коли подружжя було в ліжку.

"Було так солодко провести цей час з Льошею. Сходити на побачення, поніжитися в ліжку. Але прийшов час розлучатися, і я не могла стримати емоцій😔 Мені завжди його так мало!",- резюмувала співачка.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"