Кадры примирения Насти Каменских и Потапа после разлуки и сцены ревности попали на камеру

33-летняя певица показала в Инстаграм фрагменты очередной серии своего реалити "Девочки рулят", которое снимала в Мексике, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, после потери отца Каменских решила устроить себе и матери "перезагрузку". Прихватив с собой подруг, они отпарвились за границу. Супруг певицы, продюсер Потап при этом остался на родине. После почти месяца разлуки он неожиданно появился на пороге дома девочек. Настя очень обрадовалась приезду мужа. Правда, теплую встречу немного подпортила сцена ревности, которую Потап закатил Насте, когда узнал о приезде их общего знакомого Алехандро.

Примирение не заставило себя долго ждать. Каменских устроила любимому идеальное свидание в экзортической стране.

"Мы с самого утра сбежали с Лешей от чужих глаз и камер, чтобы наконец побыть наедине", - рассказала девушка, добавив. - "В шестой серии реалити «Девочки рулят» вы увидите наш идеальный день - это один сплошной кайф! 🥰 Море, Лёша, музыка и много-много любви! ❤️".

На опубликованных кадрах засветился пикантный момент, когда супруги были в постели.

"Было так сладко провести это время с Лешей. Сходить на свидание, понежиться в постели. Но пришло время расставаться, и я не могла сдержать эмоций😔

Мне всегда его так мало!", - подытожила певица.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"