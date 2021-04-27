Певица Настя Каменских призналась, что почувствовала, когда увидела пародию на себя в исполнении Жени Кота

Победитель "Танців з зірками", хореограф Евгений Кот в шестом выпуске шоу "Липсинк баттл" вышел на сцену в образе Каменских, исполнив ее песню "Попа как у Ким".

Артист вырядился точно как Настя - в белоснежную комбинацию из трусов и топа, дополнив лук объемной шубой. С кудрями на голове и фирменными движениями Каменских артиста было крайне трудно отличить от оригинала даже мужу певицы - ведущему "Липсинк батла" Потапу.

"Женя Кот, браво! Боже, как похожи. Я видел сто миллионов раз, как выступает Настя и это каждое-каждое движение идеально снято. Браво!", - не сдержал тогда эмоций Потап.

Примечательно, что за этим выступлением наблюдала и сама Каменских. После увиденного она призналась, что несколько разволновалась: "Ты танцевал лучше меня".

Позднее певица дала мини-интервью Екатерине Осадчей в программе "Світськке життя", ответив на ее вопрос, понравилось ли ей выступление Кота, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Он же хореограф, возможно, у него что-то получилось даже лучше?", - спросила у Насти Осадчая.

"Он справился на 100% со своим заданием", - ответила певица, вспомнив "кусочек", который ее больше всего поразил, - "Этот момент, когда он садился... задней частью, можно сказать, попой... Хореография выглядела настолько правдоподобно! Это было смешно, мне очень приятно, что сделали на меня пародию. И это означает, что очень яркое видео, яркая песня!", - поделилась впечатлениями Каменских.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"