Певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом решилась на лишнюю демонстрацию чувств на публике

Как известно, несколько недель назад Настя отправилась в Мексику на затяжной "девичник", чтобы восстановить силы и прийти в себя после потери отца и болезни. Звезда заявила, что нуждается в перезагрузке и намерена даже снять реалити-шоу, впрочем, ради съемок звезда даже покинула мужа.

Настя поставила артиста перед фактом, что улетит в отпуск только с девушками, что возмутило самого Потапа. Тем не менее, любящий супруг сделал Насте сюрприз и через пару недель прилетел к ней, чем покорил сеть. Кадры с личных встреч и даже из спальни озадачили фанатов, ведь на публику такое выставлять не принято.

«Как же я давно эту ночь ждал,» - сказано в подписи под роликом.

Вот что отвечают фанаты:

«Когда у Насти уже будет ребенок сколько же ей ходит в девках....неужели потап не может не продуктивный:'(; Народная мудрость говорит: счастье должно быть тихим... не напоказ...; Ну в постели, это вообще уже! Ждём продолжения!; Немного жаль что на показ Вы свои чувства выставляли....; Такая кошка красивая Настя и без детей? уже ведь нужно😢; Вы супер».

Также ранее у себя в микроблоге в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала свежее видео, в котором показала свое выступление на сцене "Вечернего квартала". Каменских исполнила свою песню "Почуття", еще раз рассказав зрителям и поклонникам о том, что у нее на сердце.

"🤍 Когда мы любим, мы расцветаем 🌸 И на душе всегда весна. Уже 14 мая вы сможете услышать не только эту, но и другие песни из моего нового альбома «Красное вино» 🍷 Это очень чувственная и эмоционально глубокая история о каждой женщине. Верю, что она пробудит в вас самые прекрасные оттенки чувств", - говорится в подписи к кадрам.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"