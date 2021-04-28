Популярна українська співачка Настя Каменських потрапила під неоднозначну реакцію мережі після виступу

Виконавиця перед тим, як відправитися в Мексику з подругами і мамою встигла взяти участь в зйомках для випуску студії «Квартал 95». В одному з ефірів Настя прийшла в якості запрошеної зірки і встигла не тільки заспівати свої кращі композиції, але і здивувати луком, яким вона блищала на сцені.

Поруч з Оленою Кравець Каменських постала в короткій чорній сукні з великими воланами-ліхтарями на рукавах. Золота вишивка і масивні прикраси на шиї надали фігурі Насті неоднозначний вигляд. При цьому зачіска і макіяж хоч і вдало доповнили вечірник лук, багато користувачів Instagram оцінили появу Каменських по-своєму.

За словами користувачів, наряд зірки був провальним, адже тільки надав якоїсь огрядності її фігурі.

"Здувся квартал. Постаріли, забуріли, зірку зловили. Але людей адже не проведеш, як не старайся; як завжди шкода дивитися на красиву дівчину, одягнену як на маскарад! Що з мізками? Обвішатися дешевими ланцюгами, і на стійці коміра"золото"... Господи ... Ну подивися як одягаються відомі стильні розумні світові зірки🌟 а не дівчинка "на районі"...; А що з цією мадамою, яка поруч з Оленою стоїть? Новорічна ялинка? Прикрас понавешала; я думав нк по худее😂; Ось як улюблені артисти, яких чекав ,обожнював перетворилися в ненависних, неприємних, цинічних до мозку кісток людей?».

Варто відзначити, жарти студії бувають не тільки смішними, але і жорсткими. Траплялося, коли колектив потрапляв у скандал через свої висловлювання на сцені. У випуску Олена Кравець" пройшлася " по реперу Потапу.

"Я взагалі не розумію-ну, навіщо тобі золото? Навіщо тобі це все? У тебе чоловік-Потап. У мене чоловік - не Потап. Мій чоловік не збирає данину з молодих артистів по всій країні", - несподівано заявила Кравець.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"