Популярная украинская певица Настя Каменских попала под неоднозначную реакцию сети после выступления

Исполнительница перед тем, как отправиться в Мексику с подругами и мамой успела принять участие в съемках для выпуска студии «Квартал 95». В одном из эфиров Настя пришла в качестве приглашенной звезды и успела не только спеть свои лучшие композиции, но и удивить луком, котором она блистала на сцене.

Рядом с Еленой Кравец Каменских предстала в коротком черном платье с крупными воланами-фонарями на рукавах. Золотая вышивка и массивные украшения на шее придали фигуре Насти неоднозначный вид. При этом прическа и макияж хоть и удачно дополнили вечерник лук, многие пользователи Инстаграм оценили появление Каменских по-своему.

По словам пользователей, наряд звезды был провальным, ведь только придал некой грузности ее фигуре.

«Сдулся квартал. Постарели, забурели, звезду поймали. Но людей ведь не проведешь, как не старайся; НК как всегда Жаль смотреть на красивую девушку, одетую кАк на маскарад! Что с мозгами? Обвешаться дешевыми цепями , и на стойке воротника " золото"... Господи ... Ну посмотри как одеваются известные стильные умные мировые звезды🌟 А не как девочка "на районе"...; А что с этой мадамой, которая рядом с Леной стоит 😵? Новогодняя ёлка? Украшений понавешала; Я думал нк по худее😂; Вот как любимые артисты, которых ждал, обожал превратились в ненавистных ,неприятных, циничных до мозга костей людей?».

Стоит отметить, шутки студии бывают не только смешными, но и жесткими. Случалось, когда коллектив попадал в скандал из-за своих высказываний на сцене. В выпуске Елена Кравец "прошлась" по рэперу Потапу.

"Я вообще не понимаю - ну, зачем тебе золото? Зачем тебе это все? У тебя муж - Потап. У меня муж - не Потап. Мой муж не собирает дань с молодых артистов по все стране", - неожиданно заявила Кравец.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"