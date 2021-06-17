Известная украинская ведущая Ольга Фреймут в странном наряде засветилась в компании своего коллеги Дмитрия Комарова и похвасталась подарками, которые получила от него
Звезда поделилась новым постом в Инстаграм, в котором обратилась к ведущему популярного шоу «Мир наизнанку» по случаю его дня рождения. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Фреймут трогательно поздравила Комарова, подчеркнув, что считает его хорошим другом.
«Дима, с днем рождения! У нас с тобой столько веселых воспоминаний. Иногда мне кажется, что ты - литературный персонаж Джека Лондона, Даниэля Дефо. Нереальный и надежный друг! Будь счастливым», - написала ведущая.
Она также поделилась яркими совместными фото, на которых она запечатлена в компании Комарова. На снимке ведущие лежат рядом в шезлонгах и держатся за руки. При этом Фремйут одета крайне необычно: на ней блуза с вышивкой, юбка, меховые «тапочки», варежки и шапка-ушанка.
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Ведущая пояснила, что все это – подарки от Комарова.
«Фото давнее, на мне подарки от Димы, которые он привез из дальних далей. На улице жара 30 градусов», - отметила ведущая.
В свою очередь, Комаров по достоинству оценил ее поздравление.
«Красивое поздравление, спасибо, Оля», - написал он в комментарии.
Отметим, что в 2019 году Комаров женился на «Мисс Украина 2016» и партнерше по «Танцям з зірками» Александре Кучеренко.
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