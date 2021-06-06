Ведущая Ольга Фреймут поразила откровением, обратившись к украинкам

39-летняя звезда на сегодня счастлива в браке с гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, с котороым воспитывает двух общих детей Евдокию и Валерия, а также старшую дочь от первого брака Злату. Ведущая частенько хвастается семейной идиллией в соцсети, но так было не всегда. Фреймут честно рассказала о, наверно, самом трудной времени в своей жизни, когда осталась одна с маленьким ребенком на руках да еще и без денег. Об этом Ольга с ужасом вспоминала в интервью ТСН.

По словам Фреймут, очень важно, когда "вторая половинка" помогает с детьми. У нее было "разное материнство", и не всегда беззаботное, как сейчас. Девять лет Ольга сама воспитывала Злату.

"Это было другое материнство, ты одна с ребенком. Ребенок болеет — это на твоей ответственности. Нет возможности заплатить за садик (потому что мы жили очень бедно), в который ты хочешь, — это твоя ответственность", - поделилась Ольга.

Она также вспомнила, когда Злате было 4 года, девочка заболела воспалением легких.

"Я ночью беру ее на руки, у меня не было денег на такси, и это страшное ощущение", - поделилась Ольга, дав украинкам совет "выходить замуж сознательно и рожать от того, кого любишь".

Ранее мы рассказывали, Фреймут похвасталась семейным фото из личного архива. Кадр был сделан несколько лет назад, так как ее младшая дочь Евдокия, рожденная в 2017-м, предстала еще совсем крошечной. Несмотря на то, что снимок делали в студии, он получился "живым", с неподдельными эмоциями.

"Олечка, Ваши детки словно произведение искусств .❤️ Все!🙏"; "Какие у вас красивые детки 😍"; "Сколько у вас детей?) когда вы успели?)"; "Валерій такий красавчик 😍", - комментировали пользователи.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».