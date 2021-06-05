Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала свою младшую дочь Евдокию на пикнике

Телезвезда уже четыре года замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает троих детей - старшую дочь Ольги от предыдущих отношений, Злату, и двоих детей - Валерия и Евдокию (2016 и 2017 годов рождения соответственно).

К слову, пара особо не афиширует свои отношения, а в сети можно встретить лишь редкие кадры вместе с детьми.

Ольга в своем Инстаграм несколько часов назад опубликовала забавное семейное видео. На нем младшая дочб Фреймут Евдокия мило бегает по теннисному корту. Девочка в шортах и футболке, ее волосы распущены, а на голове кепка.

Звезда показала, как для детей готовят угощения, фотозону и шарики. На мероприятие пригласили маленьких гостей - воспитанников детского сада. На фоне играют детские песни.

"Вспомнили детство, заехали в наш любимый садик на пикник", - написала Фреймут.

Напомним, в 2017 году Ольга Фреймут ушла с телеканала "1+1" и устроилась на "Новый канал", где гендиректор ее муж. Работать на одном телеканале с супругом звезде казалось хорошей идеей, хотя позже она стала призывать супругов не делать этого.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».