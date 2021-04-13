Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась приятной новостью
Украинская знаменитость ведет различные программы, а также мероприятия, не забывая делиться новостями в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз Ольга рассказала, что будет вести важное мероприятие, подкрепив запись в Инстаграм черно-белым снимком.
На фото телеведущая предстала в блузочке с кружевом. Из украшений на звезде были лишь кольца на пальчике. Ольга подчеркнула взгляд черным карандашом на веках.
В посте Фреймут рассказала, что будет вести церемонию награждения самых привлекательных работодателей Украины Randstad Employer Brand Research.
Звезда рассказала, что на мероприятии зрители смогут узнать, какие критерии выбора работодателя в этом году выбрали украинцы, какие компании в этом году стали наиболее привлекательными работодателями и так далее.
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За два часа публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.
"Оля, это не ты. Или годы берут свое, или фото очень неудачное ... (((", "Какая хорошая новость 😍👏🏻", "Оля, Вы очень красивая ❤️❤️❤️", "ваш голос успокаивает и зачаровывает "," Фото просто невероятное ❤️ "," Какая Вы красивая и изысканная 😍😍😍 ", - написали пользователи сети.
Напомним, Оля Фреймут также в своем Инстаграм публикует познавательные видео. Звезда рассказывает украинцам правила этикета. В частности, недавно она рассказала, можно ли чесаться при людях.
Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".
Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».