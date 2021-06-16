Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала себя, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей, которая построила карьеру благодаря утреннему шоу, а потом проводила ревизии в ресторанах. Сейчас Оля активно развивает социальные сети, где учит украинцев этикету и делится личным.

В этот раз Оля опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в блузе, которую решила расстегнуть, привлекая размером декольте. Волосы Фреймут оставила распущенными, увлекая стильным луком.

"Как вам мой look?", - написала Оля.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядите намного страше", "Старше", "Вы настолько уникальны, очень классно", "В этом образе похожа на актрису из американского фильма ... современно, стильно и откровенно .... просматривается характер", "На себя не похожи", "Это не вы".

Сообщалось, что известная украинская ведущая Оля Фреймут поделилась с украинцами полезным советом по этикету во время еды.

Так, ведущая решила продемонстрировать, как правильно есть устрицы. Это – не самый распространенный навык для украинцев, поэтому с ним у многих могут возникнуть трудности.

Напомним, Фреймут призналась, как осталась одна с ребенком на руках и без денег

А еще Politeka писала, что Остапчук подколол Фреймут, резко высказавшись о ее "соплях"

Также Politeka сообщала, что Фреймут показала, как проводит время с красоткой-сестрой и дочерью от первого брака



