Известная украинская телеведущая Оля Фреймут показала себя, удивив фанатов
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут является популярной украинской телеведущей, которая построила карьеру благодаря утреннему шоу, а потом проводила ревизии в ресторанах. Сейчас Оля активно развивает социальные сети, где учит украинцев этикету и делится личным.
В этот раз Оля опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в блузе, которую решила расстегнуть, привлекая размером декольте. Волосы Фреймут оставила распущенными, увлекая стильным луком.
"Как вам мой look?", - написала Оля.
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Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:
"Выглядите намного страше", "Старше", "Вы настолько уникальны, очень классно", "В этом образе похожа на актрису из американского фильма ... современно, стильно и откровенно .... просматривается характер", "На себя не похожи", "Это не вы".
Сообщалось, что известная украинская ведущая Оля Фреймут поделилась с украинцами полезным советом по этикету во время еды.
Так, ведущая решила продемонстрировать, как правильно есть устрицы. Это – не самый распространенный навык для украинцев, поэтому с ним у многих могут возникнуть трудности.
Напомним, Фреймут призналась, как осталась одна с ребенком на руках и без денег
А еще Politeka писала, что Остапчук подколол Фреймут, резко высказавшись о ее "соплях"
Также Politeka сообщала, что Фреймут показала, как проводит время с красоткой-сестрой и дочерью от первого брака