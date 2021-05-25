Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своих самых родных людей

Телезвезда уже четыре года замужем за гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, передает Politeka.net. Пара воспитывает троих детей - старшую дочь Ольги от предыдущих отношений, Злату, и двоих детей - Валерия и Евдокию (2016 и 2017 годов рождения соответственно).

К слову, пара особо не афиширует свои отношения, а в сети можно встретить лишь редкие кадры вместе с детьми.

Ольга в своем Инстаграм несколько часов назад опубликовала архивное семейное фото.

В своем посте звезда рассказала историю о том, как сын увидел муравья и сказал, что тот похож на отца, ведь такой же сильный. Звезда положила кусочек клубники на землю, а муравей убежал.

"Не хочет почему-то, - говорю Валерию. Сын посмотрел на меня и ответил: "Хочет, но после кого-то не доедает"🧐", - написала Фреймут.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Олечка, Ваши детки словно произведения искусств.❤️ Все!🙏 Какая Вы умничка ... Счастья и Благополучия Вашей семье !🥰", "Сын своей мамы", "😂 😂😂😂 Какой принципиальный муравей!", "👏 сын в маму😉", "Какие у вас красивые детки 😍", "Сколько у вас детей?) когда вы успели?)", "😂, великолепные", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2017 году Ольга Фреймут ушла с телеканала "1+1" и устроилась на "Новый канал", где гендиректор ее муж. Работать на одном телеканале с супругом звезде казалось хорошей идеей, хотя позже она стала призывать супругов не делать этого.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».