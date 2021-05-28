Звезда поделилась кадрами у себя в аккаунте

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала своих родных людей

Ольга росла в семье с младшим братом Артуром и сестрой Юлией, сообщает Politeka.net. По словам звезды, она очень близка с родственниками, и считает, что это результат правильного воспитания родителей.

Телеведущая нередко показывает в соцсети, как проводит время с родными. В этот раз звезда опубликовала в сторис видео, сняв себя, свою сестру и старшую дочь, Злату в машине.

Девушки громко слушали музыку, а телеведущая в конце подмигнула в камеру.

Примечательно, что сестра Фреймут была в зеленой блузе и белых джинсах, а дочь в сарафане. Сама же телеведущая надела черную кофту на молнии.

Кадры получились довольно позитивными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, в одном из интервью Ольга Фреймут рассказала, что когда на свет появилась Юлия, ей было уже 10 лет. Звезда рассказала, что ее мама тяжело работала, поэтому ей приходилось стирать пеленки, гладить и гулять с сестричкой.

Фреймут поделилась, что ей доверяли, как взрослой и она взяла всю ответственность за младшую сестру на себя.

По воспоминаниям телеведущей, она родила старшую дочь Злату, когда Юле было всего 14 лет, и та ей помогала в воспитании малышки в Англии.

А позже Ольга стала крестной мамой дочери сестры, Габриэль.

"Секрет нашей любви, дружбы, кроется в мудрости родителей - это обязанности, порученные нам с Юлей в детстве. А не только общие забавы в песочницах", - поделилась Фреймут.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».