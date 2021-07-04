Известная украинская телеведущая, жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко поделилась кулинарным шедевром
Как передает Politeka.net, обладательница титула "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко не только красивая и эффектная девушка, но и способная.
23-летняя телеведущая балует своего мужа Дмитрия Комарова различными лакомствами и в этот раз она решила испечь черничный пирог. Рецептом приготовления пирога Александра поделилась с поклонниками у себя в Инстаграм, отметив, что печет его впервые (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Саша рассказала, что корзину вкуснейшей черники ее супруг привёз домой прямо из лесов Волыни.
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«Ягода такая маленькая и нежная, но такая полезная: в ней очень много природных витаминов и очень мало калорий. Но это легко исправить - испечь черничный пирог!😁Хоть готовила впервые по такому незамысловатому рецепту (показала в карусели), получилось настоящее лакомство летнего выходного - особенно, если к ещё тёплому кусочку пирога добавить мороженое😋 Любите так?», - написала она.
Стоит сказать, что Александре удалось порадовать супруга, так как он пришел к ней в комментарии и принялся нахваливать выпечку.
"Оооочень вкусно", - написал Дмитрий Комаров.
Другие подписчики также отметили, что пирог выглядит очень аппетитно.
"Сашенька, как вкусно выглядит 😍😋 Спасибо за рецепт! ❤️",
"Приятно "балуете" мужа!!! Даже со стороны нравится и чувствуется позитив!!!", - пишут в сети.
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