Жена телеведущего, автора программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покрасовалась в модном летнем костюме

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая телеведущая опубликовала яркий снимок. На фото звезда позировала в льняном костюме яркого салатового цвета. Широкие шорты и объемный пиджак создали очень необычный лук, который подходит как для неформальных встреч, так и для работы.

«Ярко начинаю неделю», - подписала фото телеведущая.

В комментариях 23-летней модели оставили массу приятных слов и комплиментов ее образу.

«Вы костюм погладить забыли))», «Прекрасному человеку все к лицу. Это вы украшаете одежду, а не наоборот)», «Вам красиво», «Выглядишь на все 100%», «Какая красивая улыбка», «Красотка, яркой быть прекрасно, серости и так хватает в этом мире, а с яркими красками веселее», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Комаров и Кучеренко поженились в 2019 году. До свадьбы они скрывали свои отношения.

Напомним, что Александра Кучеренко столкнулась с угрозами: «Этот ад закончился, только когда…».

Как сообщала Politeka, Александра Кучеренко показала на всю страну, чем балует своего звездного мужа: "Маленькая и нежная".

Также Politeka писала, что Александра Кучеренко показала натуральную красоту, поманив сладким: "Невероятная".