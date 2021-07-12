Жена телеведущего, автора программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова Александра Кучеренко покрасовалась в модном летнем костюме
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая телеведущая опубликовала яркий снимок. На фото звезда позировала в льняном костюме яркого салатового цвета. Широкие шорты и объемный пиджак создали очень необычный лук, который подходит как для неформальных встреч, так и для работы.
«Ярко начинаю неделю», - подписала фото телеведущая.
В комментариях 23-летней модели оставили массу приятных слов и комплиментов ее образу.
«Вы костюм погладить забыли))», «Прекрасному человеку все к лицу. Это вы украшаете одежду, а не наоборот)», «Вам красиво», «Выглядишь на все 100%», «Какая красивая улыбка», «Красотка, яркой быть прекрасно, серости и так хватает в этом мире, а с яркими красками веселее», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Комаров и Кучеренко поженились в 2019 году. До свадьбы они скрывали свои отношения.
Напомним, что Александра Кучеренко столкнулась с угрозами: «Этот ад закончился, только когда…».
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