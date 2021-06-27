Молода дружина Комарова Олександра Кучеренко показала яскраве святкове фото
Як повідомляє Politeka.net, відома модель, телеведуча і молода дружина Дмитра Комарова з "Світу навиворіт" Олександра Кучеренко часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу володарка титулу "Міс Україна 2016" виклала в соцмережі чарівне недільне фото, на якому показала себе без макіяжу.
На новому знімку Саша відображена в цікавій локації, схоже, вона сидить на літньому майданчику Київського кафе. Перед камерою красуня з'явилася в яскравому помаранчевому топі, який майже повністю прихований за розпущеним довгим волоссям. А на обличчі моделі зовсім немає макіяжу, тільки сліпуча посмішка. В руках дівчина тримає велику тарілку з фруктами і морозивом.
"А ваші вихідні, які на смак?",- підписала знімок Кучеренко. А користувачі тут же почали коментувати її фото: "Які вкусняшки. Ви неймовірна", "Смакота", "Приємного вечора Олександра. Як завжди, неперевершена", "Яка красуня!", "Ви красуня".
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
Тіла молодої пари знайшли в згорілому будинку, двоє дітей залишилися сиротами: кадри і деталі трагедії
"Таке раптове горе": обірвалося життя знаменитої актриси-красуні, перші подробиці
Зупинилося серце зірки відомих серіалів, колеги невтішні: "Прийняти це важко"
Поліція кинулася на пошуки дітей в Одеській області: надійшло 29 заяв
Нагадаємо, Молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" зіткнулася з погрозами: "Це пекло закінчилося, тільки коли...".
Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт"розкрив, чим його порадувала Молода дружина в день народження: "Подарувала приголомшливий...".
Також Politeka писала, Дружина Комарова з "Світ навиворіт" розповіла про своє щастя, блиснувши фігурою в сукні: "Робите наш світ...".