Молода дружина Комарова Олександра Кучеренко показала яскраве святкове фото

Як повідомляє Politeka.net, відома модель, телеведуча і молода дружина Дмитра Комарова з "Світу навиворіт" Олександра Кучеренко часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу володарка титулу "Міс Україна 2016" виклала в соцмережі чарівне недільне фото, на якому показала себе без макіяжу.

На новому знімку Саша відображена в цікавій локації, схоже, вона сидить на літньому майданчику Київського кафе. Перед камерою красуня з'явилася в яскравому помаранчевому топі, який майже повністю прихований за розпущеним довгим волоссям. А на обличчі моделі зовсім немає макіяжу, тільки сліпуча посмішка. В руках дівчина тримає велику тарілку з фруктами і морозивом.

"А ваші вихідні, які на смак?",- підписала знімок Кучеренко. А користувачі тут же почали коментувати її фото: "Які вкусняшки. Ви неймовірна", "Смакота", "Приємного вечора Олександра. Як завжди, неперевершена", "Яка красуня!", "Ви красуня".

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