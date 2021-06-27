Молодая жена Комарова Александра Кучеренко показала яркое праздничное фото

Как сообщает Politeka.net, известная модель, телеведущая и молодая жена Дмитрия Комарова из "Мира наизнанку" Александра Кучеренко часто радует поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз обладательница титула "Мисс Украина 2016" выложила в соцсети очаровательное воскресное фото, на котором показала себя без макияжа.

На новом снимке Саша запечатлена в интересной локации, похоже, она сидит на летней площадке киевского кафе. Перед камерой красотка появилась в ярком оранжевом топе, который почти полностью скрыт за распущенны длинными волосами. А на лице модели совсем нет макияжа, только ослепительная улыбка. В руках девушка держит большую тарелку с фруктами и мороженым.

"А ваши выходные, какие на вкус?", - подписала снимок Кучеренко. А пользователи тут же начали комментировать ее фото: "Какие вкусняшки. Вы невероятная", "Вкуснятина", "Приятного вечера Александра. Как всегда, непревзойденная", "Какая красавица!", "Вы красотка".

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