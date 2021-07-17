Російський артист Філіп Кіркоров виклав палкі фото з українською співачкою MARUV

Як повідомляє Politeka.net, російський поп-король Філіп Кіркоров і українська зірка MARUV (Анна Корсун) нещодавно презентували шанувальникам спільну роботу – пісню і кліп "Комільфо". А тепер артист показав в Instagram яскраві кадри зі зйомок зі співачкою для ефіру на одному з російських телеканалів, на яких він буквально "поплив" поруч з красунями з шоу-балету MARUV.

На знімках і Філіп, і Анна Корсун з'явилися в епатажних сценічних образах, і судячи зі знімків, здорово розійшлися перед камерами. MARUV і її гарячі дівчата з підтанцьовки позують на знімках в прозорих нарядах, та ще й облиті білою фарбою. Тим часом Кіркоров залишився чистеньким від фарби, на ньому елегантний чорний костюм з білою сорочкою і стильний капелюх на голові.

Треба сказати, що в коментарях фанати розділилися на два табори – хтось підтримує творчість Кіркорова, а хтось його критикує: "Відстій повний, Філіп немов зійшов з розуму. Клімакс чи що здолав. Поганий приклад дітям подає", "Філіп все розплескав на бідну дівчинку", "Як шикарно виглядає", "Шикарні і стильні", "Філя, забери і випери дівчаткам костюми", "А навіщо вони всі в фарбі?", "Найбільш ганебна пісня", "Не комільфо".

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