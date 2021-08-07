Виконавиця Даша Астаф'єва показала в шовковій піжамі головний секрет краси

Даша вважається досить популярною виконавицею, а також моделлю і навіть актрисою. За роки співпраці з різними брендами встигла Астаф'єва стати постійним представником косметичного бренду, тому у неї все частіше запитують секрети краси.

Не так давно для ефектних кадрів Даша влаштувала зйомку в ліжку, причому позувала артистка в розкішній шовковій піжамі, в який поніжилася перед камерою. Секретом хорошого сну, за словами співачки, є дотримання певних правил:

"Спати в провітреній спальні. Нехай краще в ній буде холодно, ніж лазня. З нестачі кисню ви хороші сновидіння не вичавіть. Будете крутитися і мучитися.

Чи не їсти перед сном всяке сміття. По-перше, організм буде гірше засипати, тому що потрібно перетравлювати вашу нічну прогулянку до холодильника, по-друге, багато продуктів стимулюють вироблення природного кофеїну.

Думати про хороше. Звичайно, ніч-найкращий час для самобичування, але привчіть себе перед сном фантазувати про щось приємне. Думайте про засоси з Райаном Рейнольдсом.

І головне-знайти свою ідеальну подушку. Це найважливіше!» - розповідає Даша в Instagram.

Шанувальники відповіли:

"Все по інструкції твоєї до 17:30; 😮 красуня😍; глянеш (на Вас) і не заснеш!)🔥; Трохи прекрасного в стрічку😍 🙂; красуня яка небезпечна».

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