Известная украинская певица Даша Астафьева показала превью-кадры из новой яркой съемки
Популярная артистка привыкла будоражить пользователей сети яркими снимками, которые подогревают интерес к ее новым фотосессиям. Даша Астафьева уже много лет занимается не только песенной карьерой, но и карьерой модели.
Поэтому звезда не стесняется камер и нередко принимает участие в жарких съемках. В этот раз на превью-фото Астафьева привлекла внимание новым нарядом с внушительным декольте. Для большей привлекательности Даша даже приоткрыла его и сняла бретельки с плеч.
Нюдовый макияж и пышная простая укладка придали звезде большего сияния. Причем светлый оттенок платья сделал акцент на загаре звезды.
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«Врываемся в август» - коротко написала Даша на новом кадре, сделанным еще во время подготовки к новой фотосессии. Как можно заметить, без позирования не обошлось – без одежды Даша прикрыла себя руками и сделала акцент на декольте.
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Также Politeka писала, что Астафьева в наряде из одних ремней и бисера вскружила голову кадрами на качелях
А еще Politeka сообщала, что Астафьева с глубоким декольте заворожила эффектным видом и голосом