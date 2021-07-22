Известная украинская певица Даша Астафьева показала превью-кадры из новой яркой съемки

Популярная артистка привыкла будоражить пользователей сети яркими снимками, которые подогревают интерес к ее новым фотосессиям. Даша Астафьева уже много лет занимается не только песенной карьерой, но и карьерой модели.

Поэтому звезда не стесняется камер и нередко принимает участие в жарких съемках. В этот раз на превью-фото Астафьева привлекла внимание новым нарядом с внушительным декольте. Для большей привлекательности Даша даже приоткрыла его и сняла бретельки с плеч.

Нюдовый макияж и пышная простая укладка придали звезде большего сияния. Причем светлый оттенок платья сделал акцент на загаре звезды.

«Врываемся в август» - коротко написала Даша на новом кадре, сделанным еще во время подготовки к новой фотосессии. Как можно заметить, без позирования не обошлось – без одежды Даша прикрыла себя руками и сделала акцент на декольте.

Напомним, Дорофеева в топе с вырезом завела многотысячную толпу, Астафьева позавидовала

Также Politeka писала, что Астафьева в наряде из одних ремней и бисера вскружила голову кадрами на качелях

А еще Politeka сообщала, что Астафьева с глубоким декольте заворожила эффектным видом и голосом