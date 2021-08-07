Исполнительница Даша Астафьева показала в шелковой пижаме главный секрет красоты
Даша считается довольно популярной исполнительницей, а также моделью и даже актрисой. За годы сотрудничества с разными брендами успела Астафьева стать постоянным представителем косметического бренда, поэтому у нее все чаще спрашивают секреты красоты.
Не так давно для эффектных кадров Даша устроила съемку в постели, причем позировала артистка в роскошной шелковой пижаме, в который понежилась перед камерой. Секретом хорошего сна, по словам певицы, является соблюдение определенных правил:
«Спать в проветренной спальне. Пусть лучше в ней будет холодно, чем баня. Из недостатка кислорода вы хорошие сновидения не выжмите. Будете крутиться и мучиться.
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Не есть перед сном всякий мусор. Во-первых, организм будет хуже засыпать, потому что нужно переваривать вашу ночную прогулку к холодильнику, во-вторых, многие продукты стимулируют выработку природного кофеина.
Думать о хорошем. Конечно, ночь – лучшее время для самобичевания, но приучите себя перед сном фантазировать о чем-то приятном. Думайте о засосах с Райаном Рейнольдсом.
И главное - найти свою идеальную подушку. Это самое важное!» - рассказывает Даша в Инстаграм.
Поклонники ответили:
«Все по инструкции твоей до 17:30; 😮 красотка😍; Глянешь(на Вас) и не уснёшь!)🔥; Немного прекрасного в ленту😍🙂; Красотка какая опасная».
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