Відома українська співачка Даша Астаф'єва проводить час на відпочинку в компанії близьких друзів
Даша Астаф'єва вже досить давно дружить з Олексієм Дурнєвим і нерідко відправляється разом з ним, а також компанією інших товаришів на відпочинок. Цього разу парочка подуріла перед камерою і записала незручне відео.
Поки Даша сиділа з телефоном, Олексій вирішив відкрити сорочку Даші і показати крупним планом її бюст з глибоким декольте. Як можна помітити, з вибором пляжного лука Астаф'єва не заморочувалася, надівши чорний купальник без принтів і світлу сорочку в смужку.
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Без макіяжу і укладок, зірка виглядала дуже природно, проте зніяковіла, коли її сорочку відкрили і швидко відповіла: "Льош, я відпочиваю!».
Схоже поїздкою на курорт Даша вирішила відзначити минуле свято. Як відомо, 4 серпня знаменитість святкувала день народження - Даші виповнилося 36 років. В Instagram зірка підвела підсумки року, зізнавшись, що не стояти на місці і йти вперед буває вкрай складно, іноді навіть болісно.
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