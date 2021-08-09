Известная украинская певица Даша Астафьева проводит время на отдыхе в компании близких друзей

Даша Астафьева уже довольно давно дружит с Алексеем Дурневым и нередко отправляется вместе с ним, а также компанией других товарищей на отдых. В этот раз парочка подурачилась перед камерой и записала неловкое видео.

Пока Даша сидела с телефоном, Алексей решил открыть рубашку Даши и показать крупным планом ее бюст с глубоким декольте. Как можно заметить, с выбором пляжного лука Астафьева не заморачивалась, надев черный купальник без принтов и светлую рубашку в полоску.

Без макияжа и укладок, звезда выглядела очень естественно, однако смутилась, когда ее рубашку открыли и быстро ответила: «Леш, я отдыхаю!».

Похоже поездкой на курорт Даша решила отметить прошедший праздник. Как известно, 4 августа знаменитость праздновала день рождения - Даше исполнилось 36 лет. В Инстаграм звезда подвела итоги года, признавшись, что не стоять на месте и идти вперед бывает крайне сложно, иногда даже болезненно.

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