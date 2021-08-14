Відома актриса Моніка Беллуччі захопила видом в шкірі

Моніка Беллуччі, попри свої 56 років, залишається популярною, пише Politeka.net. Зірку продовжують запрошувати на різні зйомки, в яких можна побачити, що артистка залишається привабливою навіть наперекір рокам.

Примітно, що актриса противниця пластичних операцій. Зірка вирішила не вдаватися до таких заходів, але всіляко підтримує свою красу завдяки харчуванню, косметичним процедурам і домашньому ходу.

На новому фото в Instagram артистка підкреслила фігуру шкіряним костюмом чорного кольору. Фото вийшло чуттєвим, адже на ньому вона прикрила очі, коли до неї доторкнулася 63-річна французька актриса Кароль Буке. Обидві позували на мотоциклі.

За годину публікація зібрала майже 100 тисяч лайків і багато коментарів:

"❤️Це так мило - Кароль 😍", " Ух, це круто ... те, що ти робиш, виглядає неординарно, твоя енергія робить все чудовим😍 😍 😍 😍 😍 😍", "красива 👏 👏 👏 👏 дві казкові жінки😍".

Примітно, що кадр був зроблений в рамках зйомки фільму "Фантазії", за книгою "Дві сестри" Давида Фонкіноса, режисером став брат письменника, Стефан Фонкінос.

Картина розповість про фантазії, про які не прийнято говорити.

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