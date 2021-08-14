Известная актриса Моника Беллуччи восхитила видом в коже

Моника Беллуччи, невзирая на свои 56 лет, остается популярной, пишет Politeka.net. Звезду продолжают приглашать на различные съемки, в которых можно увидеть, что артистка остается привлекательной даже несмотря на года.

Примечательно, что актриса противница пластических операций. Звезда решила не прибегать к таким мерам, но всячески поддерживает свою красоту благодаря питанию, косметическим процедурам и домашнему ходу.

На новом фото в Инстаграм артистка подчеркнула фигуру кожаным костюмом черного цвета. Фото получилось чувственным, ведь на нем она прикрыла глаза, когда к ней прикоснулась 63-летняя французская актриса Кароль Буке. Обе позировали на мотоцикле.

За час публикация собрала почти 100 тысяч лайков и много комментариев:

"❤️ Это так мило - Кароль 😍", "Ух, это круто ... то, что ты делаешь, выглядит неординарно, твоя энергия делает все замечательным 😍😍😍😍😍😍", "Красивая 👏👏👏👏 Две сказочные женщины 😍".

Примечательно, что кадр был сделан в рамках съемки фильма "Фантазии", по книге "Две сестры" Давида Фонкиноса, режиссером стал брат писателя, Стефан Фонкинос.

Картина расскажет о фантазиях, о которых не принято говорить.

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