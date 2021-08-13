Українці негативно відреагували на дивне весілля співачки Jerry Heil, яка несподівано для всіх поділилася кадрами нестандартної церемонії

25-річна Олександра Шемаєва, відома під сценічним псевдонімом Джеррі Хейл, вирішила влаштувати весілля з найдорожчою для себе людиною – самою собою. Кадри церемонії з'явилися в Instagram Програми "Життя відомих людей", повідомляє Politeka.net.

На відео артистка у весільній білій сукні зізнається, що для неї найнадійніша людина – це вона сама.

"Я просто хочу собі сказати, що я себе дуже люблю, і я від цього дуже щаслива", - вимовляє на відео співачка.

Таким незвичайним чином Джеррі Хейл презентувала свою нову пісню. В кінці своєї промови вона побажала всім прийняти і полюбити самих себе.

Одіозна витівка співачки не могла не привернути до себе увагу. Під відео з її "весілля" в соцмережах розгорнулася бурхлива дискусія.

"Дожили тепер і весілля самі з собою грають", "маячня!", "Що діється-то", "навіщо це показувати??? Це що якась Світова Зірка?", "Хоче прославитися і робить піар. Ти нікому не потрібна, а до лікаря сходи, а то і в ліжку сама з собою", "жах, в голові у неї зовсім порожньо", - пишуть люди.

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