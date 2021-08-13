Украинцы негативно отреагировали на странную свадьбу певицы Jerry Heil, которая неожиданно для всех поделилась кадрами нестандартной церемонии
25-летняя Александра Шемаева, известная под сценическим псевдонимом Джерри Хейл, решила устроить свадьбу с самым дорогим для себя человеком – самой собой. Кадры церемонии появились в Инстаграм программы «Життя відомих людей», сообщает Politeka.net.
На видео артистка в свадебном белом платье признается, что для нее самый надежный человек – это она сама.
«Я просто хочу себе сказать, что я себя очень люблю, и я от этого очень счастлива», - произносит на видео певица.
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Таким необычным образом Джерри Хейл презентовала свою новую песню. В конце своей речи она пожелала всем принять и полюбить самих себя.
Одиозная выходка певицы не могла не привлечь к себе внимание. Под видео с ее «свадьбы» в соцсетях развернулась бурная дискуссия.
«Дожили теперь и свадьбы сами с собой играют», «Бред!», «Что творится-то», «Зачем это показывать??? Это что какая-то мировая Звезда?», «Хочет прославиться и делает пиар. Ты никому не нужна, а к врачу сходи, а то и в постели сама с собой», «Ужас, в голове у неё совсем пусто», - пишут люди.
Напомним, звезда Нацотбора на Евровидение потеряла голос, совершив большую ошибку.
Как сообщала Politeka, трагедия в семье Jerry Heil, 25-летняя певица взбудоражила кадрами.
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