Подружжя популярних українських співаків Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса відправилося на відпочинок до Туреччини

Як пише Politeka.net, співаки Надя Дорофеєва та Володимир Дантес нещодавно відсвяткували 10 річницю від дня знайомства. Офіційно пара одружена вже шість років, однак і досі між ними теплі стосунки та прив’язаність.

Попри щільний графік обох артистів, Дантесу і Дорофеєвій вдалося знайти час на відпочинок. Так, зіркове подружжя відправилося на елітний курорт в турецьке місто Кемер. Пара поселилася в шикарній двоповерховій віллі, де проведе найближчі вихідні.

Так, чоловік Дорофеєвої вже встиг поділитися кадрами з Туреччини. Співак опублікував селфі, де зазняв себе у перший день відпочинку.

"Без сорому залишу це фото тут. Щоб не забути яким приїхав у відпустку. В кінці відпустки зроблю схоже фото, щоб зрозуміти зміни) будуть?)))", - пише Дантес.

На фото видно, що парі дійсно потрібен відпочинок, адже Володимир має дуже стомлений вигляд, у нього великі мішки під очима. Також Дантес пороздумував над тим, що у нього вже з’являються зморшки, однак зявив, що планує з ними боротися.

"Зморшки ... ну що ж))) скоро почну тестувати на собі всякі креми і маски мабуть, а що? Я теж людина)) буду чіплятися за молодість і красу)))", - жартує Дантес.

"Ну давай щоб хоча б без синців !! 😂 виспіться там! 😂", "Гарного відпочинку😍. І вже чекаю бюти-блог від Дантеса😂", " Красавчик👍👍👍", "Відмінного відпочинку! Нехай він відіб'ється на обличчі радісною посмішкою 😉", - пишуть фани співака.

Світлину Дантеса прокоментував співак Сергій Бабкін, який побажав подружжю гарного відпочинку.

Рaніше Politeka писaлa, що Надя Дорофєєва пограла на нервах Дантеса, знімаючи все на камеру: "Та хоч би що!".

Нaгaдaємо, що Дантес похвалився дорогим подарунком від Дорофєєвої і розкрив, скільки вона заробляє: "Знаєте що...".

A ще Politeka повідомлялa, що Дорофєєва розповіла про стосунки без прикрас, здивувавши зізнанням: "Це початок кінця".