Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про те, як не допустити фатальної помилки у відносинах

Артистка підняла важливу тему в рамках спільного проекту з Представництвом Фонду ООН у сфері народонаселення України UNFPA Ukraine. Як пише Politeka.net, в своєму Instagram Дорофєєва опублікувала відео і текст з частиною свого життя, присвяченого особистим кордонів у відносинах.

"Все, що ви коли - небудь чули про «together forever» - брехня. Всі книги і фільми обриваються на тому, що він і вона злилися в любові. Ну, а що далі? Не думали? Ніхто чомусь не говорить, що бути разом 24/7 - це початок кінця...", - заявила співачка.

Вона зазначила, що у відносинах часто виникають ситуації, коли людині хотілося б мати більше свободи, не обмежуючи себе спілкуванням тільки з партнером.

"Як сказати коханій людині, що тобі потрібно більше простору? Словами через рот, без варіантів", - підкреслила Дорофєєва.

В рамках свого нового проекту вона презентувала гайд, який покликаний допомогти людям вибудувати здорові особисті кордони у відносинах.

Варто відзначити, що сама Надя нещодавно відзначила 6-ту річницю весілля зі співаком Володимиром Дантесом. А стосункам пари на початку серпня виповнилося 10 років. Незважаючи на такий значний термін, Володимиру і Наді явно вдалося зберегти ніжні почуття один до одного.

Нагадаємо, Дорофєєва в коротенькому топі помилувалася чарівною фігуркою перед дзеркалом.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в крихітному топі і шортиках розбурхала кадром без фільтрів.

Також Politeka писала, що Дантес показав непристойний жест Дорофєєвої, Надя не стала терпіти.