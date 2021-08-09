Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надежда Дорофеева показала модный "лук" перед отпуском

В последнее время певица была занята на концертах, много выступала и успела отметить годовщину отношений с супругом Владимиром Дантесом. Сегодня Надя решила показать, как отправляется в отпуск отдохнуть от насыщенных будней.

Поскольку артистка предпочитает вне сцены обычные и удобные спортивные луки, она появилась перед камерой именно в таком образе. Белая рубашка, накинутая поверх маленького топика с тонкими лямками, и джинсовые мини-шорты хорошо подчеркнули изящную фигуру звезды.

С прической и макияжем певица заморачиваться не стала, выбирая комфорт:

«На низком старте в отпуск» - написала Надя.

Поклонники сразу поддержали пост:

«Какие красивые фотографии😍🔥🔥; Первая фотка 🔥🥵🥵; Ох какая первая фотка😍; Всё таки не зря я выбрала тебе этот стаканчик 😂❤️ спасибо что им пользуешься❤️; Мы тоже скоро поедем, в Черногорию) только отпуск у меня вряд ли получится; Слишком красивая 🤤😍; Надя какая же ты офигенная 😍🔥🥵; Надь, извини, но пора приблизить кадр; Не возможно пролететь мимо этих фоток».

Напомним, что Дорофеева показала, как прошли ее 10 лет жизни с Дантесом: "Если вы расстанетесь...".

Еще Politeka писала, что Дорофеева появилась в объятиях Макса Барских практически сразу после годовщины отношений с мужем: "Отлично...".

Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева ужаснула изменениями во внешности: "После вакцины...".