Певица Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес отмечают важную для обоих дату, и это не годовщина свадьбы

Так, 31-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, которым всколыхнула публику, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Надя с Вовой дурачились на сцене, экспромтом танцуя. Выглядело все очень мило и искренне, о чем пишут в комментариях их многочисленные фанаты.

"И так уже 10 лет @vladimirdantes 😱😱😱 💔", - подписала кадры Дорофеева.

"Ахахаха))) клаааасс!!!! Сииильно люблюююю", - тут же ответил ей Вова.

Дело в том, что 5 августа является особенным для парочки. И хоть свою чугунную свадьбу (6 лет) они отметили еще в июле, но этот день они будут помнить всю жизнь - день их знакомства, которое, к слову, произошло в поезде в 2011 году по пути на концерт.

Коллеги по цеху и просто поклонники кинулись поздравлять Дорофееву с Дантесом:

"Соседи! Поздравляю!!!😘 Вы прекрасны!"

"Сладкиееееееее🤍🤍🤍"

"Господи, если вы, не дай Бог, расстанетесь, я перестану верить в любовь💔 счастья Вам❤😌"

"если мои отношения не будут похожи на это, то я даже не вижу смысла их заводить"

"Вы невероятные!!!🔥 Вы это и есть любовь 🤗"

Напомним, что у Нади Дорофеевой в постели с Дантесом случилась истерика: "Это, блин, кто?"

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