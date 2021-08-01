Украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, вместе с популярным блогером устроил веселую поездку

Не так давно популярные украинские блогеры и бизнесмены Сабина Мусина и Андрей Трушковский оформили развод. Так, 37-летняя соосновательница сети салонов красоты G.Bar вместе с 31-летним бизнесменом прожила в браке всего 13 месяцев. Теперь она активно занимается собой, публикует кадры свободной жизни и удивляет забавными видео.

Сабина Мусина решила также поработать вместе с Владимиром Дантесом и снять пару популярных роликов, насмешить сеть и похвастаться интересным проектом. А вот Сторисы Дантеса с их поездки в машине вызвали привычную реакцию среди поклонников Владимира.

Очень часто ему пишут назойливые поклонники, отслеживающие его жизнь и постоянно подозревающие певца в ссорах с его супругой – певицей Надей Дорофеевой. В этот раз не обошлось без подобных замечаний после кадров из поездки с Сабиной.

«Э, Вова, ты че? Иди с Надей катайся. Я так понимаю, это намек на то, что ты не с Надей» - снова написали поклонницы с фан-аккаунта.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес попал под удар стихии в Киеве, пугающие кадры

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