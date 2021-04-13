Владимир Дантес нашел, чем "удивить" жену певицу Надю Дорофееву - от стыда аж лицо прикрыл руками

Как передает Politeka.net, 30-летняя Дорофеева опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых откровенно высмеяла мужа.

Парочка находилась в спальне, когда Надя увидела на экране телевизора своего возлюбленного в непривычном виде, на одной из его прошлых работ. Еще до свадьбы с Дорофеевой Владимир был одним из ведущих кулинарного трэвел-шоу "Еда, я люблю тебя".

В глаза сразу же бросаются его круглые щечки и заметно оплывшие руки. Судя по реакции певицы, таким супруга она еще не видела. У Нади буквально случилась истерика.

"Вова, просто есть вопросик - это, блин, кто?", - рассмеялась она и перевела камеру на смущенного Дантеса, запрятавшего лицо.

В это время на экране Владимир-прежний произносил: "Холодец - это вещь!!!".

"Конечно, вещь!", - не удержалась его возлюбленная и залилась громким смехом.

"Вашей маме зять не нужен?", - Дорофеева выставила еще одно старое фото мужа, на котором он выглядел настоящим "пухлячком".

Напомним, Надя с Владимиром женаты вот уже пять лет, и по праву считаются одной из самых неординарных и крепких пар отечественного шоубиза. Они начали встречаться в 2011 году, познакомившись в поезде по дороге на совместный концерт.

Ранее мы рассказывали, что Надя заставила публику трепетать, показав откровенное фото в белом халатике. На голове у звезды было закручено полотенце в виде тюрбана. Надя надула губки, послав воздушный поцелуйчик.

Напомним, что томная Дорофеева с расставленными ножками назвала, что приносит ей удовольствие, Дантес засуетился: "Тоже обожаю..."

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