Украинская певица Надя Дорофеева поделилась подробностями о состоянии своего танцора, которого избили на улице до потери сознания
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала пост, сообщив новые подробности инцидента.
«Женя все еще находится в медикаментозной коме…вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети!», - сообщила Дорофеева.
По ее словам, дело с избиением ее коллеги нужно довести до конца.
В комментариях близкие певицы и поклонники поддержали артистку и пострадавшего.
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«Сил Жене справиться», «Жень, ты самый смелый и мужественный мужчина! Ты заступился за девочку. Ты справишься! Мы сильно ждем твоего выздоровления. Он справится и все будет хорошо», - пишут люди.
Отметим, что издание «Обозреватель» опубликовало видео с камер наблюдения, где видно момент нападения на Евгения.
Напомним, что у Нади Дорофеевой произошла беда, близкого человека беспощадно избили: подробности.
Ранее Politeka писала, что танцор Дорофеевой находится в состоянии комы, известен нападавший: "Отстранен от исполнения...".
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева раскрыла новые подробности трагедии с избиением коллеги: "Женечка сейчас…".