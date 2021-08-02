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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась подробностями о состоянии своего танцора, которого избили на улице до потери сознания

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала пост, сообщив новые подробности инцидента.

«Женя все еще находится в медикаментозной коме…вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети!», - сообщила Дорофеева.

По ее словам, дело с избиением ее коллеги нужно довести до конца.

В комментариях близкие певицы и поклонники поддержали артистку и пострадавшего.

«Сил Жене справиться», «Жень, ты самый смелый и мужественный мужчина! Ты заступился за девочку. Ты справишься! Мы сильно ждем твоего выздоровления. Он справится и все будет хорошо», - пишут люди.

Отметим, что издание «Обозреватель» опубликовало видео с камер наблюдения, где видно момент нападения на Евгения.

Напомним, что у Нади Дорофеевой произошла беда, близкого человека беспощадно избили: подробности.

Ранее Politeka писала, что танцор Дорофеевой находится в состоянии комы, известен нападавший: "Отстранен от исполнения...".

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева раскрыла новые подробности трагедии с избиением коллеги: "Женечка сейчас…".