З'явилися нові подробиці побиття танцюриста Наді Дорофєєвої біля нічного клубу в Києві

В Управлінні державної охорони України підтвердили, що чоловік, який побив танцюриста Женю, є їхнім військовослужбовцем. Його відсторонили на час розслідування, також в УДО пообіцяли допомогти в лікуванні Євгена. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства в Facebook.

Зазначається, що за даним фактом керівництвом управління призначено службове розслідування для з'ясування всіх обставин.

"За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків. Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам і буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгена", - йдеться в повідомленні.

"Величезне спасибі за підтримку, чесність! Хлопці з УДО відразу відреагували, визнали, що це їхній товариш і пообіцяли, що розберуться і просто так не залишать це питання. А ми молимося і сподіваємося на швидке одужання Жені",-відреагувала за заяву УДО продюсер і екс-дружина Потапа Ірина Горова.

"Спасибі величезне 🙏», - написала співачка Слава Камінська.

"Спасибі🙏 🙏 🙏", - написав чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вранці 1 серпня повідомила, що її танцюриста Женю побили біля нічного клубу LIFT, де проходять травесті-шоу. Хлопець впав у кому.

Нагадаємо, Велика біда у Наді Дорофєєвої, близької людини співачки нещадно побили: "ми всі молимося!".

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